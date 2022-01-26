Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 получит в феврале доступ к Android-приложениям вместе с переработанными версиями приложений «Блокнот» и Media Player
Унификация продолжается.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр

Компания Microsoft собирается в ближайшем времени открыть в Windows 11 доступ к Android-приложениям и выпустить обновленные версии «Блокнота» и Media Player. С выходом соответствующего обновления также будут улучшены панель задач, в котором появится раздел с погодой.

реклама

На панели задач вместе с виджетом «Погода» разработчики добавят возможность включать/выключать звук, а также показывать часы на дополнительных мониторах. Напомним, поддержка Android-приложений в Windows 11 началась ещё в октябре прошлого года, а в феврале 2022 года редмондцы обеспечат публичный предварительный доступ.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что до обновлённых приложений «Блокнот» и Windows Media Player, то они порадуют пользователя переработанным дизайном и интерфейсом, а также получат поддержку тёмной темы.

#microsoft #windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом году на фондовом рынке фаворитами будут акции компаний облачного сегмента и поставщиков чипов
СМИ: Activision будет выпускать Call of Duty на консолях PlayStation как минимум до 2024 года
В Halo Infinite сыграло более 20 миллионов человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
30
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
32
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
31
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8

Сейчас обсуждают

Airotciv
22:11
3060 всего на 15% быстрее 2060, как ты представляешь чтобы 3050 уделала 2060.
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
Криптолох
22:10
Вали вали
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Gnl_Sturn
22:09
Так держать!
Тираж Resident Evil Village приблизился к шести миллионам копий
Manager
22:09
Про пентиум 4 я читал в 2000 году в Ташкенте в институтской библиотеке. Это была мечта. У меня тогда Cyrix MII-300 был. А в 2001 я себе Celeron 633 купил, он гнался до 950, но зависал под нагрузкой. В...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Gnl_Sturn
22:09
Причём тут графений?
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Криптолох
22:08
Согласен
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
REY_B_
22:06
Так уже валю! Вот на прошлой неделе на работе забил поменять автомат на станке. У меня его в наличии не было... Спросил у начальства, ему пофиг... Можно было бы подсуетиться, но оно мне надо? На этой...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Хева Тант-Оглы
22:05
Ты серьёзно что ли? Да в Самарканде до сих пор компьютерные клубы забитые, потому что там даже pentium 4 не у каждого дома есть. В моём городе последний компьютерный клуб закрылся ещё лет пять назад, ...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Airotciv
22:04
Без декодеров и кодеров? Для видео? Смешно. Встройка справится лучше чем 6500.
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
Криптолох
22:04
закати губу лошарик
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем