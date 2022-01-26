Компания Microsoft собирается в ближайшем времени открыть в Windows 11 доступ к Android-приложениям и выпустить обновленные версии «Блокнота» и Media Player. С выходом соответствующего обновления также будут улучшены панель задач, в котором появится раздел с погодой.
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На панели задач вместе с виджетом «Погода» разработчики добавят возможность включать/выключать звук, а также показывать часы на дополнительных мониторах. Напомним, поддержка Android-приложений в Windows 11 началась ещё в октябре прошлого года, а в феврале 2022 года редмондцы обеспечат публичный предварительный доступ.
Что до обновлённых приложений «Блокнот» и Windows Media Player, то они порадуют пользователя переработанным дизайном и интерфейсом, а также получат поддержку тёмной темы.