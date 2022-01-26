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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты сравнили графику Uncharted Legacy of Thieves Collection на PS5 и PS4
Если такое сравнение вообще имело смысл. Результат-то очевиден и без него.
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Уже послезавтра сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection поступит в продажу. Журналисты и рецензенты, естественно, его уже прошли вдоль и поперёк, записав параллельно несколько наглядных видео. Так, авторы издания Gamespot продемонстрировали разницу в графике между PS4- и PS5-версиями игр сборника. В него, напомним, входят Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy.

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Строго говоря, сравнение изначально не имело смысла, поскольку очевидно, что PlayStation 5 по вычислительной мощности значительно превосходит даже PS4 Pro, не говоря уже о базовой PS4, поэтому и разница в картинке будет соответствующей. Так, PS5-версия в режиме «Качество» порадует более естественной картинкой, более «живыми» лицами персонажей, а также повышенной детализацией окружения.

В режиме производительности же рабочее разрешение и качество картинки снизятся, чтобы обеспечить проекту воспроизведение при шестидесяти кадрах в секунду. К сожалению, да, на консолях приходится выбирать. Впрочем, на PC выбора, равно как и графических ускорителей, нет вовсе.

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Кстати, на PC сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection тоже выйдет, но позже. Точной даты нет, но разработчики обещают, что это случится в этом году.

#sony #naughty dog #uncharted 4
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