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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Crusader Kings III выйдет на PS5 и Xbox Series в конце марта
Работы почти завершены.
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О том, что Paradox трудится над версиями своей глобальной стратегии Crusader Kings III для консолей давно уже не нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series, нам известно ещё с лета прошлого года. Работа пусть и не в быстром темпе, но всё же продвигалась, и вот, сегодня представители студии-разработчика совместно с издательством сообщили о том, что игра появится на вышеуказанных платформах уже 29 марта.

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Согласно заявлению разработчиков, им удалось максимально адаптировать Crusader Kings III под реалии консолей: в особенности это касается управления и пользовательского интерфейса, который необходимо было выполнить в соответствии с реалиями «геймпадного» гейминга.

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В Paradox надеются, что запуск Crusader Kings III на новых для неё платформах обеспечит игре приток дополнительной аудитории. Ну, а напрасными или нет окажутся надежды, узнаем в конце марта. На PC игра, напомним, вышла в первый день осени 2020 года.

#paradox interactive #paradox development #crusader kings 3 #crusader kings iii
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