Сьюзен Воджицки, глава YouTube, опубликовала открытое письмо, в котором попыталась рассказать о запланированных изменениях и улучшениях для видеоплатформы, а также о возможности внедрения NFT.
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Так, в текущем году команда поддержки YouTube собирается больше внимания уделить перспективным (по мнению Воджицки) технологиям блокчейна и NFT. В случае с невзаимозаменяемыми токенами разработчики намерены поработать более плотно, ведь это может помочь развитию экосистемы YouTube и предоставить авторам контента новые возможности для заработка.
Уже сейчас есть основания предполагать, что в ближайшем времени на YouTube появится поддержка NFT. Создатели видеороликов смогут в индивидуальном порядке добавлять токены на свои каналы.
Раздел YouTube Shorts тоже оказался популярным: общее количество просмотров коротких роликов превысило отметку в 5 триллионов. Команда поддержки сервиса заверила, что фонд поддержки создателей коротких видео был существенно увеличен.
По поводу дизлайков Воджицки дала понять, что YouTube не собирается отменять противоречивое решение по их скрытию. В отдельных случаях «дизы» ставили для давления на конкретного автора, без привязки к качеству самого материала. После скрытия счётчика количество подобных рейдов уменьшилось в разы, а с просмотрами ситуация практически не изменилась.