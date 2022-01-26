Как будто могло быть иначе, в самом деле.

За пару дней до релиза сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, включающего в себя визуально немного улучшенные версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy, в Сети уже начали множиться рецензии от профессиональных обозревателей.

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В целом критики тепло встретили сборник, отметив, что в нём присутствуют многие важные для современных игр улучшения и функции вроде повышенной частоты кадров и поддержки современного контроллера DualSense. Хотя сборник достоин внимания, но объём изменений и улучшений в нём не слишком-то значителен, в результате чего многие рецензенты пришли к выводу, что Uncharted Legacy of Thieves Collection — это больше проект для новичков в серии, чем для фанатов, давно прошедших все игры франшизы в их оригинальных формах.

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На момент публикации данной заметки средний рейтинг Uncharted Legacy of Thieves Collection на Metacritic составлял 87 баллов из 100 возможных. Послезавтра, 28 января, сборник появится на PlayStation 5. PC-версия тоже выйдет в этом году, но когда конкретно, пока не уточняется. А мы что — ждали несколько лет; месяц-другой в данном контексте погоды не сделают.