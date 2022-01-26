Немыслимые в масштабах жизни одного человека деньги в деле создания игр оказываются не такими уж большими.

Осенью 2020 года группа ветеранов Blizzard Entertainment объявила о создании коллектива Frost Giant Studios, который будет делать то, на что уже давно «забила» их альма-матер — создавать перспективные стратегии в реальном времени. До сих пор никаких новостей касательно первого проекта новой студии не поступало, однако деньги на него компания продолжает успешно собирать. Сегодня, например, стало известно, что Frost Giant получила $25 млн в качестве инвестиций от крупного корейского издателя Kakao Games, а также от Riot Games и нескольких других компаний.

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Вырученные средства позволят нанять больше сотрудников, а также задействовать в будущем проекте компании многие передовые технологии.

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Напомним, что идея Frost Giant заключается в создании стратегии, которая бы следовала основному завету Blizzard Entertainment, звучащему как «Easy to learn, hard to master». То есть, у игры должен быть низкий порог вхождения, но при этом практически бесконечный «потолок» в плане развития как игрока. Подобный подход обеспечивает удовлетворение запросов как казуальной аудитории, так и способствует развитию игры как потенциальной киберспортивной дисциплины. В основе новой стратегии ветеранов Blizzard лежит движок Unreal Engine 5. Больше никаких подробностей пока, увы, нет.