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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: EA пересмотрит своё отношение к DICE как к основному разработчику Battlefield
Но что из этого всего выйдет, пока не вполне ясно.
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Том Хендерсон, за последний год завоевавший огромную репутацию в игровой индустрии как инсайдер с поразительно высокой точностью своих «предсказаний», вновь вышел на связь. Тема свежей порции контента от Хендерсона — будущее студии DICE как основного разработчика игр серии Battlefield.

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Не секрет, что Battlefield 2042 оказалась по всем критериям провальной игрой серии: сомнительные решения в плане геймдизайна, нововведения, о которых никто не просил, технические недоработки и проблемы с оптимизацией. Всё это сделало Battlefield 2042 самой низкооценённой игрой серии и предопределило её раннюю кончину с практически полной утратой стартового «онлайна».

И вот, насколько известно Хендерсону, Electronic Arts, которая, естественно, понесла убытки, пересмотрит своё отношение к DICE как к флагманской студии разработки игр серии Battlefield. Во что выльется этот пересмотр, до конца неясно, однако инсайдер слышал диаметрально противоположные версии. Первая гласила о том, что DICE могут вовсе отстранить от производства будущих Battlefield, передав франшизу в руки коллектива Ripple Effect. Вторая же, напротив, подразумевает, что DICE перестанет халтурить с проектами других серий (той же Battlefront) и полностью сосредоточится на Battlefield.

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Последний вариант выглядит наиболее логичным: в конце концов, именно DICE отвечала за все основные игры серии Battlefield, и была с ней и в горе, и радости. Что же будет на самом деле, знают только в руководстве Electronic Arts. А там вряд ли расколются раньше, чем настанет время отчёта перед акционерами и инвесторами.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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