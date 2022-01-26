Достойный результат.

Разработчики из студии 343 Industries решили особым образом отметить факт успешного старта шутера Halo Infinite. Релиз данного проекта стал самым успешным за всё время существования франшизы, а количество сыгравших уже перевалило отметку в 20 миллионов человек.

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Авторы поблагодарили фанатов за поддержку, но при озвучивании вышеупомянутой цифры не стали уточнять, сколько игроков посвятило себя прохождению сюжетной кампании, а сколько «гоняли» только в мультиплеер.

Представители 343 Industries напомнили, что до конца января в Halo Infinite проходит праздничный ивент Cyber Showdown: игроки могут опробовать свои силы в новом боевом режиме Attrition.

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Наконец, в Сети появился постер сериала по Halo, дебютный трейлер которого можно будет посмотреть в это воскресенье.