Вот уже на протяжении многих лет коллектив самоотверженных энтузиастов не покладая рук корпит над своим видением ремастера Resident Evil 4. Что ж, проект уже готов, и его релиз состоится уже на следующей неделе, о чём разработчики оповестили сообщество посредством специального видеоролика.
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Напомним, что фанатский ремастер Resident Evil 4 в заметной степени облагораживает внешний вид культовой игры, а также решает многие проблемы, которые так и остались неисправленными в официальной версии спустя 17 лет после её выхода. Ремастер бесплатен и совместим с Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.
Разработчики утверждают, что при работе над ремастером им удалось сделать самое главное — сохранить атмосферу оригинальной игры, что в проекте такого жанра однозначно является одним из важнейших факторов его общего успеха.