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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Он действительно выйдет совсем скоро.
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Вот уже на протяжении многих лет коллектив самоотверженных энтузиастов не покладая рук корпит над своим видением ремастера Resident Evil 4. Что ж, проект уже готов, и его релиз состоится уже на следующей неделе, о чём разработчики оповестили сообщество посредством специального видеоролика.

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Напомним, что фанатский ремастер Resident Evil 4 в заметной степени облагораживает внешний вид культовой игры, а также решает многие проблемы, которые так и остались неисправленными в официальной версии спустя 17 лет после её выхода. Ремастер бесплатен и совместим с Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.

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Разработчики утверждают, что при работе над ремастером им удалось сделать самое главное — сохранить атмосферу оригинальной игры, что в проекте такого жанра однозначно является одним из важнейших факторов его общего успеха.

#capcom #resident evil 4
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ev_rus
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Были на соньке по классике 1-3 резики. Потом на пк недавно обновили, 2 и 3 части получились офигенные. Все что после 3-го резика имхо уже не резиденты, а какая то фантазийная муть.
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Asmodeus
00:23
Они о наблюдаемой части вселенной в статье говорят. Это заголовок кликбейтный просто.
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
Reqder
00:17
Брал на Али 5 3600 за 12 :) сравнительно недавно. Это у нас цены неадекватные за бугром можно дешевле найти.
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Asmodeus
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Evgeniy Som
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lol что за наивный ))) когда они обьявляют что не поддерживают это значит что в новых дровах для старья даже строчки кода пожалеют и соответственно такие дрова не встанут на видюху. Чтобы те кто засид...
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Дмитрий
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Slow Mo
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Дмитрий
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Никогда не играл выпускайте
Инсайдер: Microsoft выпустит сборник ремастеров ещё одной своей франшизы — возможно, это будет Gears of War
Alex Ku
00:08
Эти эксперты такие же эксперты как и я) в мире крипты уже давно понятие эксперт нужно вычкркнуть
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