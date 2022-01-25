Так и работают.

Уже через неделю состоится релиз сборника Life is Strange Remastered Collection, и по такому поводу разработчики из Dontnod Entertainment при содействии Square Enix решили продемонстрировать всем желающим видеоролик-сравнение, в котором наглядно показана разница в графическом исполнении оригинальной игры серии с её облагороженной версии.

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Строго говоря, наглядность здесь крайне сомнительная: если бы не заботливые подписи, где оригинал, а где ремастер, то вероятность самостоятельно определить, где какие кадры, стремится к нулю. Многие даже могут отметить, что оригинал местами выглядит симпатичнее, естественнее.

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Единственное, что сразу бросается в глаза — лицевая анимация, доведённая в ремастере примерно до приемлемого уровня. В общем же и целом, разница в детализации и графических эффектах не оправдывает статус ремастера, поэтому вряд ли вы многое потеряете, если первого февраля воздержитесь от его прохождения.