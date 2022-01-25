Пару недель назад студия Croteam анонсировала для Serious Sam 4 самостоятельное дополнение под названием Serious Sam Siberian Mayhem. К моменту анонса оно уже было полностью готово, так что сегодня, выдержав определённый период после презентации, оно поступило в продажу. Все желающие могут приобрести его за 549 рублей.
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Напоминаем, что в Serious Sam Siberian Mayhem Крутой Сэм отправится в Сибирь, чтобы выследить, поймать и осуществить правосудие в отношении предателя — генерала Брэнда. Что он забыл в Сибири — вопрос хороший, и ответ на него наверняка будет дан в рамках сюжета дополнения.
Ожидайте новое оружие, включая «Калаш», новых противников и живописные заснеженные локации. Аддон самостоятельный, а это значит, что обладать оригинальной Serious Sam 4 для его установки необязательно.