Именно тех, кто купили игру.

Farming Simulator 22 вышла в конце ноября, и вот, разработчики из Giants Software спустя два месяца после старта продаж поделились радостными известиями: число пользователей, которые приобрели игру, перевалило за три миллиона человек. Именно такова статистика проданных копий Farming Simulator 22 на сегодняшний день.

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Таким образом, Farming Simulator 22 стала самой быстропродаваемой игрой серии. Добавить к этому ещё очень высокие для проекта в таком жанре оценки как профессиональных обозревателей, так и простых игроков, то в сумме получаем очень успешный продукт.

A huge thanks to all our fans from across the globe! pic.twitter.com/XKvjvQNPRg — Farming Simulator - Now Available! (@farmingsim) January 25, 2022

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Напоминаем, что в новой версии сельскохозяйственного симулятора введено главное отличие — времена года. Постоянно заниматься сбором урожая уже не получится: нужно, фигурально выражаясь, готовить телегу зимой, а сани — летом.