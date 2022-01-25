Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Farming Simulator 22 привлекла внимание трёх миллионов покупателей
Именно тех, кто купили игру.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Farming Simulator 22 вышла в конце ноября, и вот, разработчики из Giants Software спустя два месяца после старта продаж поделились радостными известиями: число пользователей, которые приобрели игру, перевалило за три миллиона человек. Именно такова статистика проданных копий Farming Simulator 22 на сегодняшний день.

реклама

Таким образом, Farming Simulator 22 стала самой быстропродаваемой игрой серии. Добавить к этому ещё очень высокие для проекта в таком жанре оценки как профессиональных обозревателей, так и простых игроков, то в сумме получаем очень успешный продукт.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что в новой версии сельскохозяйственного симулятора введено главное отличие — времена года. Постоянно заниматься сбором урожая уже не получится: нужно, фигурально выражаясь, готовить телегу зимой, а сани — летом.

#giants software #farming simulator 22
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Детали обновления Farming Simulator 22: новая техника и косметические правки
Продажи Farming Simulator 22 превысили 1,5 млн копий, что стало рекордом для серии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
38
Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
21
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
7

Сейчас обсуждают

Кирилл Шальнов
18:49
Он Майнер ебучий,так что забей(это и понятно,ведь ему нравится отсутствие lhr и 16 Гб)
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Кирилл Шальнов
18:48
Ребят он Майнер ебучий,так что забейте(это и понятно что ему нравится отсутствие lhr и 16 Гб)
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
daniellz
18:47
https://aliexpress.ru/item/4001119787381.html не благодари
Недорогие и полезные товары с AliExpress: акустическая беспроводная панель, ингалятор, наушники и другие
Такой-то
18:46
кто окажется безработными? манагеры? а что они производят?
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Leshiy2371
18:45
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
sop18
18:44
Как смешно здесь навальнята-инагенты с выходцами из лимитрофий пытаются изобразить массовость. С двух, трех учеток и самолайканьем.))) Бурление "на'rодных" масс.))) Только беременных пенсионеров не хв...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Leshiy2371
18:37
" где видели стену в метр толщиной? " Я живу в таком доме конца 50-х постройки. Строили по нормам Сибирского региона (с учетом глубины промерзания).
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Такой-то
18:33
ну если положительно, то мы в восхищении
Фил Спенсер положительно относится к возможному запуску аналога Game Pass от Sony
Alex TOPMAN
18:32
Чел, ты не в теме. В то время никакими i5 даже и не пахло. Я про "легенду разгона", а не про название одной из моделей.
Intel Core i5-12490F разогнан до частоты 5,7 ГГц
Pavel Patron
18:32
Бондаренко и Парфенов. Но они не с Едра
Депутаты Госдумы выступили против запрета криптовалют в РФ и раскритиковали позицию Центробанка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем