Всё хорошо. Это если коротко.

PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров в интервью с создателем YouTube-канала «Неважно, Кто» помимо затронул не только тему возможного ремастера/ремейка первой части «сталкерской» франшизы, но и подробнее ответил на вопросы, связанные с производством сиквела, релиз которого недавно был отложен до конца года.

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По словам Бочарова, процесс разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 идёт уверенно. Как отметил PR-менеджер, непосредственно разработка игры началась ещё до её анонса в 2018 году. В качестве основных причин, по которым студия решила избрать для сиквела движок Unreal Engine, стала поддержка масштабных открытых миров, качественный создаваемый им визуальный ряд, а также широкая поддержка модификаций.

В GSC Game World ценят труд моддеров, которые вот уже много лет поддерживают оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R., поэтому и в сиквеле про сообщество энтузиастов не забудут.

Игровой процесс сиквела нам обязательно покажут, но когда, пока не уточняется: как заявил Бочаров, в GSC Game World стараются не создавать «заоблачных» ожиданий от проекта, поэтому показывать будут то, что считают нужным, и только тогда, когда сочтут нужным.

Что касается NFT, то данную новомодную технологию GSC Game World хотела применить, чтобы выручить дополнительные средства на контент для S.T.A.L.K.E.R. 2. Пользовательская реакция, однако, была столь негативной, что от идеи решили отказаться. Переживать, что из-за этого мы получим недоделку, впрочем, не стоит: весь запланированный основной контент в игру включат и без доходов с NFT. По словам Бочарова, S.T.A.L.K.E.R. 2 не станет «котом в мешке» — в игре на всех уровнях всё будет понятно.

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Релиз новинки запланирован на 8 декабря.