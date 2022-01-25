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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World рассматривала возможность выпуска ремастера/ремейка S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
Но анонсов пока нет. Ключевое слово здесь — «пока».
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Мало какая игра может посоперничать со S.T.A.L.K.E.R. в плане любви геймеров на постсоветском пространстве. Хотя проект, безусловно, культовый, но на сегодняшний день с визуальной и технической точек зрения он уже слишком сильно морально устарел. Во времена, проходящие под вывеской «Ремастерим всё, что надо и не надо», выпуск обновлённой версии «Тени Чернобыля» мог бы стать неплохим подспорьем.

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Надежда на такой проект существует. Согласно комментарию PR-менеджера компании Захара Бочарова в беседе с автором YouTube-канала «Неважно кто», идея обновления «Тени Чернобыля» в формате ремейка или ремастера приходила руководству студии GSC Game World. Вопрос был задан не вполне корректно, поэтому Бочаров не уточнил, что конкретно рассматривали разработчики — ремастер или ремейк. Термины по своей сути абсолютно разные, и считать их взаимозаменяемыми ни в коем случае нельзя.

Параллельно Бочаров прокомментировал вопрос, вызванный слухами о проблемах с производством S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, разработка игры продвигается хорошо, а в работе участвуют свыше трёхсот человек, абсолютное большинство из которых — опытные разработчики. Да, в работе над сиквелом участвуют и «зелёные» разработчики, но и в абсолютном, и в процентном выражениях их количество невелико.

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Напоминаем, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 недавно отложили до 8 декабря. Впрочем, вряд ли это известие стало для кого-то неожиданностью. Как бы то ни было, в текущем году нас ждёт много новостей о втором «Сталкере»: дальше и тянуть-то не куда, да и сами разработчики в недавней публикации официально нам это пообещали.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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