Мы живём во времена, когда разработчики игр повально занимаются перевыпуском старых успешных проектов — с более современной графикой и с обновлёнными и доработанными функциями. Практика оправдывает себя: многие игроки с удовольствием покупают визуально усовершенствованные версии любимых игр своего детства. Одним из лидеров в деле «ремастеризации» является игровое подразделение Microsoft, и вот, согласно информации авторитетного инсайдера Ника Бейкера, компания потихоньку готовится к выпуску нового сборника ремастеров.
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Если верить Бейкеру, то Microsoft планирует выпустить набор, по своей наполненности и сути соответствующий тепло принятому игроками сборнику ремастеров Halo The Master Chief Collection. Который не только облагородил внешний вид давно морально устаревших частей серии Halo, но и обеспечил играм, до этого остававшихся доступными только на консолях Xbox, присутствие на персональных компьютерах.
Что конкретно за франшизу Microsoft собирается обновлять (или уже давно обновляет), не уточняется. Если верить журналисту Тому Уоррену, то ею станет Gears of War. Также не стоит исключать и вероятность выпуска ремастеров Fable — это было бы вполне логично, учитывая, что сейчас идёт активное производство перезапуска франшизы.