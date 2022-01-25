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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Microsoft выпустит сборник ремастеров ещё одной своей франшизы — возможно, это будет Gears of War
Было бы неплохо. С Halo, по крайней мере, вышло отлично.
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Мы живём во времена, когда разработчики игр повально занимаются перевыпуском старых успешных проектов — с более современной графикой и с обновлёнными и доработанными функциями. Практика оправдывает себя: многие игроки с удовольствием покупают визуально усовершенствованные версии любимых игр своего детства. Одним из лидеров в деле «ремастеризации» является игровое подразделение Microsoft, и вот, согласно информации авторитетного инсайдера Ника Бейкера, компания потихоньку готовится к выпуску нового сборника ремастеров.

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Если верить Бейкеру, то Microsoft планирует выпустить набор, по своей наполненности и сути соответствующий тепло принятому игроками сборнику ремастеров Halo The Master Chief Collection. Который не только облагородил внешний вид давно морально устаревших частей серии Halo, но и обеспечил играм, до этого остававшихся доступными только на консолях Xbox, присутствие на персональных компьютерах.

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Что конкретно за франшизу Microsoft собирается обновлять (или уже давно обновляет), не уточняется. Если верить журналисту Тому Уоррену, то ею станет Gears of War. Также не стоит исключать и вероятность выпуска ремастеров Fable — это было бы вполне логично, учитывая, что сейчас идёт активное производство перезапуска франшизы.

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x.7
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Инсайдер: Microsoft выпустит сборник ремастеров ещё одной своей франшизы — возможно, это будет Gears of War
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