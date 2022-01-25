Посвящено оно будет Спайку.

Хотя всего через каких-то две недели состоится релиз Dying Light 2, но студия Techland всё равно не обделяет контентом и первую часть теперь уже франшизы. Так, несколько часов назад разработчики объявили о том, что в игре уже стартовала первая фаза сюжетного события под названием Spike’s Story: Last Call. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Сюжетно события Spike’s Story Last Call, где нам предстоит принять на себя роль филантропа Спайка, решившего организовать для немногих оставшихся в живых в Харране людей новое убежище, разворачиваются после событий Dying Light. Основной игровой процесс события будет сосредоточен на том, чтобы обеспечить выжившим безопасный «переезд» на новую охраняемую базу.

Первая фаза события продлится до 28 января. Что будет дальше, пока не совсем ясно. За выполнение заданий в рамках события игроки смогут получить уникальное оружие и модификации для него.

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Строго говоря, если вы уже давным-давно удалили Dying Light, то перепроходить проект перед релизом Dying Light 2 вовсе необязательно: прямой связи с сюжетной линией оригинальной игры в сиквеле нет, да и действие новинки разворачивается далеко от Харрана, так что произошедшие в нём события влияния на мир нового Города не оказали. Релиз Dying Light 2 — 4 февраля.