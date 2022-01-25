Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
Посвящено оно будет Спайку.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Хотя всего через каких-то две недели состоится релиз Dying Light 2, но студия Techland всё равно не обделяет контентом и первую часть теперь уже франшизы. Так, несколько часов назад разработчики объявили о том, что в игре уже стартовала первая фаза сюжетного события под названием Spike’s Story: Last Call. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

Сюжетно события Spike’s Story Last Call, где нам предстоит принять на себя роль филантропа Спайка, решившего организовать для немногих оставшихся в живых в Харране людей новое убежище, разворачиваются после событий Dying Light. Основной игровой процесс события будет сосредоточен на том, чтобы обеспечить выжившим безопасный «переезд» на новую охраняемую базу.

Первая фаза события продлится до 28 января. Что будет дальше, пока не совсем ясно. За выполнение заданий в рамках события игроки смогут получить уникальное оружие и модификации для него.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Строго говоря, если вы уже давным-давно удалили Dying Light, то перепроходить проект перед релизом Dying Light 2 вовсе необязательно: прямой связи с сюжетной линией оригинальной игры в сиквеле нет, да и действие новинки разворачивается далеко от Харрана, так что произошедшие в нём события влияния на мир нового Города не оказали. Релиз Dying Light 2 — 4 февраля.

#techland #dying light #dying light 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для полной локализации Dying Light 2 на десять языков потребовалась почти тысяча актёров
На старте продаж в Dying Light 2 не будет поддержки кроссплея
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
35
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
30
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
33
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
6
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25

Сейчас обсуждают

ev_rus
03:19
Все четко. Автор отнесся слишком поверхностно к обзору, быстренько получить копеечку. С первого часа игры уже проникаешься, как люди выживают, атмосфера, дружба, кучи кат сцен, сюжетных линий. Удобные...
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
Максим Лаптев
03:19
Над китаем сложно уже удивляться. Они закрывают все что можно в интернете и в финансовой сфере. От них стоило ожидать
Депутаты Госдумы выступили против запрета криптовалют в РФ и раскритиковали позицию Центробанка
Dmitry Panov
03:19
😂видимо я играю во что-то другое потому что нового контента было около 7% 🤦‍♂какой трэш
Sea of Thieves в этом году получит наибольшее количество нового контента с момента релиза
Alexander Svazelinom
03:16
Он написал, что ты петух дырявый. Не благодари.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Alex Tuner
03:14
что то не сходится, как может нравится фулл-шд в 27 дюймах, и при этом еще и ва. Вы наверное за монитором только кино\игры смотрите, но не читаете.
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
IIIusion
03:13
У меня пиратка Win10PRO с KMS, интересно если обновить на Win11, будет ли у меня лицензионная Win11? Кто-то пробовал? В свое время так было с пиратками Win8 которые обновили до Win10.
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
12sunflowers
03:12
от все большего гиперриализма игры и фильмы интереснее не станут, показушее да, но интереснее нет
Unity купила компанию Ziva Dynanics, занимающуюся технологией по созданию реалистичной лицевой анимации
Alex Tuner
03:08
Согласен на счет ВА экранов, больше часа за ними читать сложно. Для фильмов\игр - хорошо. Получается это больше телевизор.
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Steam123
03:04
Но реальность такова, что на 24" с 1080р можно увидеть пиксели, если долго залипать в монитор. И тем более, если вопрос чисто игровой, то наоборот предпочтительней для 24" - 27" взять 2к. Ведь плотнос...
Dell представила игровой 23,8-дюймовый FullHD IPS монитор с частотой обновления 165 Гц
Стас Мощенский
02:47
У постов рейтинг ниже 2 баллов из 5, буквально все ответы в комментариях заминусованны... Во всяком случае в обеих частях "обзора" на Days Gone. Я не понимаю, это реально какой-то новый фетиш? Может...
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем