Всё это поможет пройти задания таким способом, каким удобнее конкретному игроку.

За что следует уважать разработчиков вестерна Weird West, так это за то, что они регулярно снабжают сообщество информацией о ходе дел с его производством. Сегодня, например, авторы опубликовали свежий видеоролик из цикла дневников разработки: на этот раз нам чуть подробнее рассказали о боевой системе, способностях персонажа, а также о влиянии стелса на прохождение игры.

реклама

Боевая система в Weird West отличается интерактивностью окружения: бочки можно подорвать, ящики — разрушить, а различные кажущиеся на первый взгляд бесполезными объекты — использовать против врагов. Если, конечно, хватит смекалки.

Как и в любом современном проекте с элементами RPG в Weird West у персонажа имеются различные способности, некоторые из которых будут полностью изменять ход ведения боя. Так, например, прокачав ветку скрытности, вы сможете без боя проходить некоторые задания, что нередко является идеальным вариантом прохождения.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В конце прошлого года релиз Weird West был отсрочен на два с половиной месяца: ждать выхода игры следует не раньше 31 марта.