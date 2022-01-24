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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
О сражениях, стелсе и важных способностях — в свежем дневнике разработчиков Weird West
Всё это поможет пройти задания таким способом, каким удобнее конкретному игроку.
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За что следует уважать разработчиков вестерна Weird West, так это за то, что они регулярно снабжают сообщество информацией о ходе дел с его производством. Сегодня, например, авторы опубликовали свежий видеоролик из цикла дневников разработки: на этот раз нам чуть подробнее рассказали о боевой системе, способностях персонажа, а также о влиянии стелса на прохождение игры.

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Боевая система в Weird West отличается интерактивностью окружения: бочки можно подорвать, ящики — разрушить, а различные кажущиеся на первый взгляд бесполезными объекты — использовать против врагов. Если, конечно, хватит смекалки.

Как и в любом современном проекте с элементами RPG в Weird West у персонажа имеются различные способности, некоторые из которых будут полностью изменять ход ведения боя. Так, например, прокачав ветку скрытности, вы сможете без боя проходить некоторые задания, что нередко является идеальным вариантом прохождения.

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В конце прошлого года релиз Weird West был отсрочен на два с половиной месяца: ждать выхода игры следует не раньше 31 марта.

#weird west
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Inqizitor
22:33
Так в том то и смысл, что постоянно лазить в биос для поиграть в игру раздражает, я туда-сюда, плюнул и вообще выключил. Соответственно, в 12900К никакого смысла нет, если бы Интел выпустили 8+0 проце...
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ambient
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они просто думает что везде дебилы, биткоин вниз значит цены тоже вниз
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Зеновий Радеонович
22:27
так крипта независима и децентралицирована. а нет, это другое.
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Abobus
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Тебя надо замариновать в прошлогоднем дерьме. И оставить на недели 2-3. А перед лицом поставить раком овцу, что бы ее очко тебя соблазняло и время от времени срала тебе на голову.
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Batareykin
22:24
О_0 если они сделают игру в стиле первого фар края 2004 года, как это сделали с серией игр Метро бывшие разработчики GSG, то это будет однозначный успех
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