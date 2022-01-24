За что следует уважать разработчиков вестерна Weird West, так это за то, что они регулярно снабжают сообщество информацией о ходе дел с его производством. Сегодня, например, авторы опубликовали свежий видеоролик из цикла дневников разработки: на этот раз нам чуть подробнее рассказали о боевой системе, способностях персонажа, а также о влиянии стелса на прохождение игры.
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Боевая система в Weird West отличается интерактивностью окружения: бочки можно подорвать, ящики — разрушить, а различные кажущиеся на первый взгляд бесполезными объекты — использовать против врагов. Если, конечно, хватит смекалки.
Как и в любом современном проекте с элементами RPG в Weird West у персонажа имеются различные способности, некоторые из которых будут полностью изменять ход ведения боя. Так, например, прокачав ветку скрытности, вы сможете без боя проходить некоторые задания, что нередко является идеальным вариантом прохождения.
В конце прошлого года релиз Weird West был отсрочен на два с половиной месяца: ждать выхода игры следует не раньше 31 марта.