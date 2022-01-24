Надеемся.

Хотя Sea of Thieves вышла вот уже без малого четыре года назад, она всё ещё пользуется популярностью, в чём, безусловно, основная заслуга команды разработчиков из студии Rare, регулярно снабжающей своё творение новым и, что самое главное, увлекательным контентом. В этом году поддержка не закончится, а даже напротив — наберёт обороты. О том, что 2022-й год станет самым насыщенным для Sea of Thieves в плане контента, сегодня сообщили разработчики.

реклама

Подробностями авторы пока не поделились, но пообещали, что введут нас в курс уже в четверг, 27 января, в 21:00 по московскому времени на официальном YouTube-канале проекта.

Eyes up pirates, the Sea of Thieves 2022 Preview Event is just on the horizon! Grab a grog, scavenge some snacks and join us at 6pm GMT this Thursday, January 27th, for a look at the adventures, mysteries and more that await you in the year ahead. #SoT22 pic.twitter.com/mJooBYDxQN — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) January 24, 2022

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что вторая жизнь у Sea of Thieves началась после релиза в Steam, где проект оказался на удивление популярным. Игра представляет собой пиратский экшен, где вам с друзьями необходимо управлять кораблём и исследовать обширные морские просторы в поисках приключений, сокровищ и просто роскошных видов.