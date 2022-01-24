Штаб-квартира — в Париже.

Пока на высшем уровне в игровой индустрии происходят постоянные поглощения одних компаний другими с последующими их интеграциями в единую структуру, баланс независимости, без которой никуда, поддерживают небольшие компании, основываемые выходцами из коллективов побольше. Так, сегодня стало известно, что группа ветеранов таких именитых компаний, как SEGA, Ubisoft, Activision, Blizzard и даже LucasArts основали в Париже новое игровое издательство под названием New Tales.

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Пока что издательство делает первые шаги в своём большом деле, поэтому никаких проектов у него за плечами нет. Но, как убеждены его основатели, наличие талантливых специалистов при поддержке включённых в состав компании геймеров обеспечит ему конкурентные преимущества.

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Как сообщают руководители New Tales, издательство уже начинает сотрудничество с партнёрами. Кто они, чем знамениты и чем сейчас занимаются, осталось без пояснения. Не хотелось бы сгущать краски, но, по статистике, в большинстве случаев подобные авантюры заканчиваются крахом. Хотелось бы, конечно, верить, что в этот раз статистика будет разбавлена счастливым исходом.