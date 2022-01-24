Сегодня Elden Ring отправилась в печать: игра на всех парах мчится к релизу, а это значит, что в ближайшие недели нас ждёт учащённая публикация подробностей этого амбициозного проекта от титулованной студии FromSoftware. Что ж, цикл начался с заявления разработчиков о том, что сюжетную кампанию Elden Ring можно пройти за три десятка часов.
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Разработчики, естественно, дополнительно уточнили, что речь идёт о некоем среднем прохождении: в реальности время, необходимое для ознакомления с сюжетной линией, будет зависеть от конкретного игрока и стиля его прохождения. Да и на сюжетной кампании дело не завершится: чтобы обойти и исследовать весь игровой мир Elden Ring, потребуется ещё несколько десятков часов поверх вышеуказанных тридцати.
Иными словами, нас ждёт масштабный ролевой проект, который, к тому же, обладает развитым показателем реиграбельности. Данное слово в отношении современных игр уже практически не используется, что, конечно, не добавляет дополнительных очков в карму FromSoftware, а, скорее, характеризует игровую индустрию наших дней.
Что же до Elden Ring, то её релиз на всех целевых платформах назначен на 25 февраля.