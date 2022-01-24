Вот мы уже почти прожили первый месяц нового года, и по такому случаю администрация сервиса цифровой дистрибуции GOG решила провести специальную распродажу, которую нарекла «новогодней». В данном случае речь идёт именно о первой в новом году распродаже, а не об акции, приуроченной к надвигающемуся новому году. Дескать, раз первая в новом году — значит, «новогодняя». Логика, безусловно, странная, но имеем, что имеем.
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Распродажа продлится ровно одну неделю — вплоть до вечера 31 января — и в её рамках с огромными скидками можно приобрести без малого две тысячи видеоигр, дополнений, изданий и сборников. Выбор огромный, поэтому если вы не являетесь однолюбом-адептом Steam, то к предложениям в GOG имеет смысл присмотреться
Для примера перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:
- Frostpunk за 159 рублей (скидка 73 %);
- Cyberpunk 2077 за 1000 рублей (скидка 50 %);
- The Witcher 3 Wild Hunt GotY за 309 рублей (скидка 80 %);
- XCOM Chimera Squad за 354 рубля (скидка 64 %);
- Dragon Age Origins Ultimate Edition за 372 рубля (скидка 75 %).