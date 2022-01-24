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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В GOG стартовала первая в этом году крупная распродажа со скидками до 90 %
Прикупить есть, что.
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Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
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Вот мы уже почти прожили первый месяц нового года, и по такому случаю администрация сервиса цифровой дистрибуции GOG решила провести специальную распродажу, которую нарекла «новогодней». В данном случае речь идёт именно о первой в новом году распродаже, а не об акции, приуроченной к надвигающемуся новому году. Дескать, раз первая в новом году — значит, «новогодняя». Логика, безусловно, странная, но имеем, что имеем.

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Распродажа продлится ровно одну неделю — вплоть до вечера 31 января — и в её рамках с огромными скидками можно приобрести без малого две тысячи видеоигр, дополнений, изданий и сборников. Выбор огромный, поэтому если вы не являетесь однолюбом-адептом Steam, то к предложениям в GOG имеет смысл присмотреться

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Для примера перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

  • Frostpunk за 159 рублей (скидка 73 %);
  • Cyberpunk 2077 за 1000 рублей (скидка 50 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt GotY за 309 рублей (скидка 80 %);
  • XCOM Chimera Squad за 354 рубля (скидка 64 %);
  • Dragon Age Origins Ultimate Edition за 372 рубля (скидка 75 %).
#gog #gog.com
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Yolanda Tarska
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А зачем? Хотя если зарплата лям в месяц, конечно можно по приколу сливать на железки.
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Yolanda Tarska
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Бред, как обычно в серверах будет куча ядер, но более медленных в однопотоке, если вас по работе нужен сервер, то зачем брать 1700 десктопные.
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ev_rus
19:36
Это как GoW но в открытом красивом мире, с лутом, с магией. Против огромных фэнтези мобов. Через месяц в Стиме, интересно, возможная игра года, жду.
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Grotlon
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Пушка получится! Теперь очередь триперов получать по голове.
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Savangard
19:29
Как я и писал тут пару дней назад. Мне ещё Петухайнер Ivan написал, что это вброс. У самих фермы и биточки, у слуг народа наших. Лошара
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