Прикупить есть, что.

Вот мы уже почти прожили первый месяц нового года, и по такому случаю администрация сервиса цифровой дистрибуции GOG решила провести специальную распродажу, которую нарекла «новогодней». В данном случае речь идёт именно о первой в новом году распродаже, а не об акции, приуроченной к надвигающемуся новому году. Дескать, раз первая в новом году — значит, «новогодняя». Логика, безусловно, странная, но имеем, что имеем.

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Распродажа продлится ровно одну неделю — вплоть до вечера 31 января — и в её рамках с огромными скидками можно приобрести без малого две тысячи видеоигр, дополнений, изданий и сборников. Выбор огромный, поэтому если вы не являетесь однолюбом-адептом Steam, то к предложениям в GOG имеет смысл присмотреться

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Для примера перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений: