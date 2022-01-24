С высочайшей долей вероятности теперь дата релиза неизменна. Хотя прецеденты бывали.

Студия FromSoftware поделилась важным известием для всех поклонников своего творчества: амбициозная RPG Elden Ring, запланированная к релизу на 25 февраля, отправилась в печать («ушла на золото»). В наших реалиях, когда большинство геймеров (на PC так и вовсе практически все) забыли, как выглядят приводы оптических дисков, это означает, что производство проекта полностью завершено, осталось только дождаться указанного дня.

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Сейчас FromSoftware приступила к работе над патчем так называемого первого дня: обновления, которое всем без исключения придётся установить перед запуском игры в день релиза. Обычно в таких патчах содержатся изменения и исправления ошибок, найденных уже после отправки мастер-копии игры в печать и на одобрение сервисами цифровой дистрибуции.

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Напоминаем, что действие Elden Ring развернётся в мире, «лор» для которого написал Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня». Релиз состоится на всех актуальных платформах, в числе которых, хорошо это или плохо, и консоли прошлого поколения.