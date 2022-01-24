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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
Ещё чуть-чуть, и будет юбилейный рекорд.
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Хотя распродажа в Steam давно закончилась, но возглавляемая «Омикроном» реальность, в которой нам всем приходится существовать, задаёт свои правила жизни: дома, в четырёх стенах, не выходя никуда без крайней на то необходимости. Собственно, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации мы наблюдаем всё новые и новые рекорды у сервисов, обеспечивающих людям досуг в эти непростые добровольно-принудительно затворнические времена.

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Так, в Steam был зафиксирован очередной, уже третий за этот месяц рекорд «онлайна». Если в начале месяца в сервисе от Valve присутствовало свыше 27 миллионов пользователей, а в середине — более 28 миллионов, то теперь, по состоянию на 23 января, пиковый «онлайн» Steam составил 29,2 миллиона игроков.

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Что же касается десятки самых продаваемых игр за минувшую неделю, то её вновь возглавила God of War. Подробнее же со списком самых популярных проектов в Steam можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.

#steam #valve
2
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x.7
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Просто и сразу иди нахер вставать на учет)
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ev_rus
14:59
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corsi
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Ты свой комментарий на чем строчишь? На куске дерева или таки электронном устройстве?
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
ddr22
14:57
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