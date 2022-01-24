Ещё чуть-чуть, и будет юбилейный рекорд.

Хотя распродажа в Steam давно закончилась, но возглавляемая «Омикроном» реальность, в которой нам всем приходится существовать, задаёт свои правила жизни: дома, в четырёх стенах, не выходя никуда без крайней на то необходимости. Собственно, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации мы наблюдаем всё новые и новые рекорды у сервисов, обеспечивающих людям досуг в эти непростые добровольно-принудительно затворнические времена.

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Так, в Steam был зафиксирован очередной, уже третий за этот месяц рекорд «онлайна». Если в начале месяца в сервисе от Valve присутствовало свыше 27 миллионов пользователей, а в середине — более 28 миллионов, то теперь, по состоянию на 23 января, пиковый «онлайн» Steam составил 29,2 миллиона игроков.

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Что же касается десятки самых продаваемых игр за минувшую неделю, то её вновь возглавила God of War. Подробнее же со списком самых популярных проектов в Steam можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.