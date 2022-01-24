Хотя распродажа в Steam давно закончилась, но возглавляемая «Омикроном» реальность, в которой нам всем приходится существовать, задаёт свои правила жизни: дома, в четырёх стенах, не выходя никуда без крайней на то необходимости. Собственно, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации мы наблюдаем всё новые и новые рекорды у сервисов, обеспечивающих людям досуг в эти непростые добровольно-принудительно затворнические времена.
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Так, в Steam был зафиксирован очередной, уже третий за этот месяц рекорд «онлайна». Если в начале месяца в сервисе от Valve присутствовало свыше 27 миллионов пользователей, а в середине — более 28 миллионов, то теперь, по состоянию на 23 января, пиковый «онлайн» Steam составил 29,2 миллиона игроков.
Что же касается десятки самых продаваемых игр за минувшую неделю, то её вновь возглавила God of War. Подробнее же со списком самых популярных проектов в Steam можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.