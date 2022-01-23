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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War ожидаемо вторую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam
Потому что ну кто ещё?
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Вечер воскресенья традиционно означает, что Valve опубликовала статистику недельного чарта продаж. Система не даёт сбоев, поэтому полчаса назад нам стало известно, что лидером продаж в Steam на уходящей неделе была вышедшая недавно PC-версия God of War. Проект удерживает лидерскую позицию уже вторую неделю подряд, что, в общем-то, абсолютно ожидаемо и закономерно: реальных конкурентов у «Бога войны» на этой неделе объективно не было.

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В целом десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:

  • God of War;
  • Monster Hunter Rise;
  • Ready or Not;
  • Dying Light 2 (предзаказ);
  • Elden Ring (предзаказ);
  • Total War Warhammer III;
  • Project Zomboid;
  • Warm Snow;
  • Red Dead Redemption 2.
#steam #valve #god of war
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