Вечер воскресенья традиционно означает, что Valve опубликовала статистику недельного чарта продаж. Система не даёт сбоев, поэтому полчаса назад нам стало известно, что лидером продаж в Steam на уходящей неделе была вышедшая недавно PC-версия God of War. Проект удерживает лидерскую позицию уже вторую неделю подряд, что, в общем-то, абсолютно ожидаемо и закономерно: реальных конкурентов у «Бога войны» на этой неделе объективно не было.
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В целом десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:
- God of War;
- Monster Hunter Rise;
- Ready or Not;
- Dying Light 2 (предзаказ);
- Elden Ring (предзаказ);
- Total War Warhammer III;
- Project Zomboid;
- Warm Snow;
- Red Dead Redemption 2.