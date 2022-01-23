Потому что ну кто ещё?

Вечер воскресенья традиционно означает, что Valve опубликовала статистику недельного чарта продаж. Система не даёт сбоев, поэтому полчаса назад нам стало известно, что лидером продаж в Steam на уходящей неделе была вышедшая недавно PC-версия God of War. Проект удерживает лидерскую позицию уже вторую неделю подряд, что, в общем-то, абсолютно ожидаемо и закономерно: реальных конкурентов у «Бога войны» на этой неделе объективно не было.

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В целом десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит следующим образом: