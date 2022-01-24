Известный инсайдер Том Хендерсон, который ранее уже отметился публикацией достоверных сведений о проектах серии Battlefield и Call of Duty, выпустил новый видеоролик по Battlefield 2042. В свежем материале инсайдер рассказал о том, что руководство DICE и Electronic Arts рассматривает варианты перевода Battlefield 2042 на условно-бесплатную модель распространения.
реклама
Хендерсон в своём видеоматериале отдельно отметил тот факт, что студия-разработчик и издатель остались недовольными запуском шутера. По мнению инсайдера, девелоперы пока не понимают, что нужно изменить в игре, — поэтому наладить связь с сообществом толком не получается.
Том Хендерсон успел поговорить с разработчиками и аналитиками по поводу нынешнего положения Battlefield 2042, после всех этих бесед у инсайдера и возникло предположение о возможном переводе режима Portal на условно-бесплатную модель. Доступ к основной игре останется платным, Hazard Mode тоже вряд ли переведут на F2P, ведь в него «никто не играет».
Ещё автор ролика высказал предположение о возможном появлении условно-бесплатной королевской битвы на базе Battlefield 2042 (как Warzone при Call of Duty), но это только его личные домыслы.
Напомним, старт Battlefield 2042 был омрачён многочисленными жалобами игроков на техническое состояние шутера и неуместные заимствования отдельных геймдизайнерских идей из Call of Duty. Следующее обновление для проекта должно выйти во второй половине февраля, оно должно добавить таблицу с достижениями игроков и многое другое.