Что на это ответят гордые обитатели «верхних интернетов»?

Известный инсайдер Том Хендерсон, который ранее уже отметился публикацией достоверных сведений о проектах серии Battlefield и Call of Duty, выпустил новый видеоролик по Battlefield 2042. В свежем материале инсайдер рассказал о том, что руководство DICE и Electronic Arts рассматривает варианты перевода Battlefield 2042 на условно-бесплатную модель распространения.

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Хендерсон в своём видеоматериале отдельно отметил тот факт, что студия-разработчик и издатель остались недовольными запуском шутера. По мнению инсайдера, девелоперы пока не понимают, что нужно изменить в игре, — поэтому наладить связь с сообществом толком не получается.

Том Хендерсон успел поговорить с разработчиками и аналитиками по поводу нынешнего положения Battlefield 2042, после всех этих бесед у инсайдера и возникло предположение о возможном переводе режима Portal на условно-бесплатную модель. Доступ к основной игре останется платным, Hazard Mode тоже вряд ли переведут на F2P, ведь в него «никто не играет».

Ещё автор ролика высказал предположение о возможном появлении условно-бесплатной королевской битвы на базе Battlefield 2042 (как Warzone при Call of Duty), но это только его личные домыслы.

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Напомним, старт Battlefield 2042 был омрачён многочисленными жалобами игроков на техническое состояние шутера и неуместные заимствования отдельных геймдизайнерских идей из Call of Duty. Следующее обновление для проекта должно выйти во второй половине февраля, оно должно добавить таблицу с достижениями игроков и многое другое.