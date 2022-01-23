Разработчики из Epic Games объявили, что список персонажей популярного сетевого экшена Fortnite пополнился узнаваемыми персонами. Речь идёт о Вай и её сестре Джинкс — героинях League of Legends.
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Напомним, перед самой премьерой анимационного сериала «Аркейн» на Netflix компания Riot Games заключила партнёрское соглашение с Epic Games, в рамках которого героиня Джинкс появилась в Fortnite, а в магазине Epic Games Store вышли Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics и Legends of Runeterra.
Одним лишь добавлением героинь Джинкс и Вай дело не ограничилось. Так, во внутриигровом магазине Fortnite появились следующие предметы Вай:
- экипировка Вай из «Аркейн»;
- украшение на спину «Сувенир из Зауна»;
- кирка «Молот миротворца»;
- эмоция «Разминка перед боем»;
- экран загрузки «Лучшие люди Пилтовера».
Список предметов Джинкс выглядит следующим образом:
- экипировка Джинкс из анимационного сериала «Аркейн»;
- кирка «Разбиватель “Пыщ-Пыщ”»;
- украшение на спину «Бомба-обезьянка»;
- музыка лобби «Поле боя»;
- граффити «Метка Джинкс»;
- экран загрузки «Тотальный погром»;
- экран загрузки «Бам-бам!».
Отметим также, что Джинкс появлялась в Fortnite ещё в прошлом году, в рамках промо-кампании сериала «Аркейн». Теперь же идёт о полноценном и постоянном присутствии данной героини.