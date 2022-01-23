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Новости Software Игнатий Колыско
Главные героини анимационного сериала «Аркейн» появились в Fortnite
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Разработчики из Epic Games объявили, что список персонажей популярного сетевого экшена Fortnite пополнился узнаваемыми персонами. Речь идёт о Вай и её сестре Джинкс — героинях League of Legends.

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Напомним, перед самой премьерой анимационного сериала «Аркейн» на Netflix компания Riot Games заключила партнёрское соглашение с Epic Games, в рамках которого героиня Джинкс появилась в Fortnite, а в магазине Epic Games Store вышли Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics и Legends of Runeterra.

Одним лишь добавлением героинь Джинкс и Вай дело не ограничилось. Так, во внутриигровом магазине Fortnite появились следующие предметы Вай:

  • экипировка Вай из «Аркейн»;
  • украшение на спину «Сувенир из Зауна»;
  • кирка «Молот миротворца»;
  • эмоция «Разминка перед боем»;
  • экран загрузки «Лучшие люди Пилтовера».

Список предметов Джинкс выглядит следующим образом:

  • экипировка Джинкс из анимационного сериала «Аркейн»;
  • кирка «Разбиватель “Пыщ-Пыщ”»;
  • украшение на спину «Бомба-обезьянка»;
  • музыка лобби «Поле боя»;
  • граффити «Метка Джинкс»;
  • экран загрузки «Тотальный погром»;
  • экран загрузки «Бам-бам!».

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Отметим также, что Джинкс появлялась в Fortnite ещё в прошлом году, в рамках промо-кампании сериала «Аркейн». Теперь же идёт о полноценном и постоянном присутствии данной героини.

#epic games #fortnite #league of legends #аркейн
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