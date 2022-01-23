Новость из разряда «Человечество ещё не потеряно».

Как говорится, видеоиграм все возрасты покорны, было бы желание. У отца одного из участников форума Reddit это желание было, и вот он уже много лет является поклонником World of Warcraft. К сожалению, отец, которому исполнилось семьдесят лет, не может угнаться за молодёжью в плане APM и в целом скорости выполнения игровых действий, поэтому со стороны его геймплей выглядел медленно, на что даже среагировала система защиты World of Warcraft от «ботоводства», заблокировав его учётную запись на полгода.

реклама

Обжаловать подобные блокировки в техподдержке Blizzard традиционно бессмысленно, поэтому на помощь пришло сообщество. Сын пострадавшего от действий машины фаната WoW написал вышеуказанную историю на Reddit, и она вызвала мощный общественный резонанс.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

История донеслась до Blizzard, в результате чего учётную запись пожилого, но всё ещё радующегося жизни геймера, разблокировали. Да, возникает вопрос — почему в подобных ситуациях помогает только создание резонансных тем на популярных форумах — но лучше об этом не думать.