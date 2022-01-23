Как говорится, видеоиграм все возрасты покорны, было бы желание. У отца одного из участников форума Reddit это желание было, и вот он уже много лет является поклонником World of Warcraft. К сожалению, отец, которому исполнилось семьдесят лет, не может угнаться за молодёжью в плане APM и в целом скорости выполнения игровых действий, поэтому со стороны его геймплей выглядел медленно, на что даже среагировала система защиты World of Warcraft от «ботоводства», заблокировав его учётную запись на полгода.
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Обжаловать подобные блокировки в техподдержке Blizzard традиционно бессмысленно, поэтому на помощь пришло сообщество. Сын пострадавшего от действий машины фаната WoW написал вышеуказанную историю на Reddit, и она вызвала мощный общественный резонанс.
История донеслась до Blizzard, в результате чего учётную запись пожилого, но всё ещё радующегося жизни геймера, разблокировали. Да, возникает вопрос — почему в подобных ситуациях помогает только создание резонансных тем на популярных форумах — но лучше об этом не думать.