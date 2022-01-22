В самом конце прошлого года руководство известной по франшизе Expeditions студии Logic Artists объявило об открытии нового коллектива Dynasty Studios, в задачу которого войдёт производство игр с NFT-контентом. Что поделать — тема новая, интересная, и каждый, кому не лень (а таких мало), хочет попробовать себя в этом деле.
реклама
Была в прошлогоднем анонсе и крайне тревожная информация: после завершения производства Expeditions Rome студия Logic Artists всем составом перейдёт в Dynasty Studios. Естественно, игроки восприняли данное известие, мягко говоря, в паническом настроении. Прояснить ситуацию пришлось издательству THQ Nordic.
Согласно заверениям представителей издательства, все права на серию Expeditions принадлежат THQ Nordic, поэтому без поддержки она не останется. Надо понимать, что, видимо, если Logic Artists с головой «ударится» в NFT, то THQ Nordic найдёт другой коллектив, способный к созиданию.
Expeditions Rome вышла два дня назад. Пользовательские оценки у игры пока очень положительные, хотя выборка, справедливости ради, смехотворная.