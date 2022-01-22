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Новости Software Игнатий Колыско
В мультиплеере Halo Infinite появится возможность зарабатывать «донатную» валюту без вливаний реальных денег
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Многопользовательский режим популярного сетевого шутера Halo Infinite продолжает получать важные правки, которые призваны улучшить пользовательский опыт и, что особенно важно, облегчить пребывание в игре пользователей без «доната». Сейчас разработчики ваяют апдейт, после выхода которого можно будет зарабатывать особую («донатную») валюту в рамках боевого пропуска.

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Тут нужно внести кое-какие пояснения. В Halo Infinite есть не только боевые пропуски с платной линейкой наград, но и внутриигровой магазин. Покупки в нём совершаются с помощью особых кредитов, которые раньше можно было получить за реальные деньги (1000 кредитов за 699 рублей). Разумеется, многих игроков такой расклад не очень устраивал, они считали курс завышенным. Например, за легендарный комплект брони игра просит 2000 кредитов. Всё изменится в ближайшем будущем, а любители играть, но не «донатить» будут отмечены особым образом.

Уже на следующей неделе в многопользовательском режиме Halo Infinite пройдут следующие изменения:

  • появятся еженедельные комплекты по сниженной стоимости, ещё чуть позже появится больше отдельных предметов (составных частей брони), стоимость которых может снизить команда;
  • со следующего боевого пропуска в списке наград появятся те самые кредиты. Чем больше играешь — тем больше зарабатываешь. Ближе к запуску сезона (намечен на май 2022 года) разработчики расскажут об этом поподробнее.
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Для Halo Infinite также уберут испытания для режима «Битва больших команд» из-за проблем с системой подбора игроков. Что до второго сезона, то его фанатам проекта обязательно нужно дождаться, ведь с его стартом в Halo Infinite появится кооператив в сюжетной кампании.

#microsoft #343 industries #halo infinite
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