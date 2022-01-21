Печально это всё. Но сначала надо вывести в свет Starfield.

Пока внештатные добровольные наполнители нашего сайта контентом радуются тому, что он доведён до топ-11 в Рунете в плане токсичных комментариев, в мире происходят реальные новости. Так, например, из страницы одного из сотрудников Bethesda Game Studios в деловой социальной сети LinkedIn выяснилось, что The Elder Scrolls VI всё ещё не перешла в стадию активного производства — спустя три с половиной года после формального анонса.

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Согласно описанию LinkedIn-страницы сотрудника Bethesda, в активном производстве находится Starfield, а вот The Elder Scrolls VI пока пребывает в состоянии пре-продакшена. Обычно под термином пре-продакшен подразумевается проработка идей, создание игрового мира, «лора», сценария, персонажей и тому подобной «базы» для игры. Впоследствии все эти элементы начинают соединять в единый проект — именно этот процесс и называется активным производством.

Строго говоря, ничего удивительного в этом нет: Bethesda сразу и открыто говорила, что первым делом выпустит свою амбициозную космическую RPG Starfield, и лишь затем перейдёт к The Elder Scrolls VI. Сколько ещё лет предстоит ждать выхода новой части «Свитков», даже Тодду Говарду, вероятно, неизвестно.

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Тем временем в минувшем ноябре The Elder Scrolls V Skyrim исполнилось десять лет. Никогда ещё разрыв между играми серии The Elder Scrolls не был столь огромным. За это время дети успели пойти в школу и закончить её, взрослые постареть, а старики... Впрочем, не будем о грустном.