Скорому — это для PlayStation 5. С PC не всё так однозначно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Через неделю на PlayStation 5 заглянет сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят переизданные версии Uncharted 4 A Thief’s End и Uncharted The Lost Legacy. По такому случаю в Sony решили опубликовать сопутствующий видеоролик — по традиции, естественно, заранее.

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Напоминаем, что помимо PlayStation 5 сборник также собираются выпустить на персональных компьютерах, благодаря чему игра серии Uncharted впервые появится на PC. Произойти это должно в текущем году, однако когда точно — не сообщается. Если вы пессимист, то морально готовьтесь увидеть игру не раньше декабря.