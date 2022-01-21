Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Руководитель отдела тестирования Cyberpunk 2077 объявил об уходе из CD Projekt RED
Странно, почему сейчас, а не в декабре 2020-го.
анонсы и реклама
<b>RX 6500XT в продаже</b>
Крутая 3060 Asus Strix задешево плюс допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

CD Projekt RED продолжает наблюдать «исход» высокопоставленных разработчиков: сегодня решение покинуть компанию принял Лукаш Бабель, руководитель отдела тестирования компании, который в том числе занимался проверкой работоспособности Cyberpunk 2077.

реклама

Бабель проработал в CD Projekt RED около одиннадцати лет, однако не сообщил, по каким причинам он покидает студию и куда теперь держит путь. Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и встретила игроков просто в катастрофическом техническом состоянии. Неудивительно, что основной удар пользовательского гнева после релиза игры принял на себя именно Бабель.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что же до Cyberpunk 2077 в целом, то этот год должен стать для игры годом нового контента: студия потихоньку начнёт выпускать DLC и, быть может, даже соизволит выпустить полноценную версию проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
Аналитики: самыми продаваемыми играми прошлого года в России были GTA V и Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
159
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
73
AMD RX 6500XT: что ты такое
135
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
52
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
9
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
54

Сейчас обсуждают

ev_rus
17:18
Ухах, именно поэтому никогда не куплю продукцию этого дерьма. Вранье одно для лохов, как и дров быстрых не дождаться. Куча игр уже, играешь на макс настройках всего то в 1080р (120% рендеринга), смотр...
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
Максим Грачёв
17:18
Зеон за 2-3 касаря, смеётся над поделками для мажоров за оверпрайс
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
NOFX
17:16
Что крипта,что нфт это все шляпа!
Большинство участников грядущей конференции разработчиков игр GDC 2022 не заинтересованы в NFT
Игорь Стратиенко
17:16
Покупали 9500 и перешивали в 9700(ну или 9800, разница только в частотах и весьма небольшая), выигрыш по цене был примерно двухкратный. А 9800SE делались на плате от удешевлённых 9500 с 128-битной шин...
AMD RX 6500XT: что ты такое
overandover
17:16
Другалёк, работалось хорошо кому? Мне вот вообще не работалось. Так сказать невписался в новые рамки йа. пр-во рушилось, торговля-туризм, услуги, там хорошо было, не спорю. А я +уй сосал на постном ма...
РИА: криптобиржа Binance готова к диалогу с ЦБ РФ в связи с возможным запретом криптовалют в России
Сева Шевченко
17:15
Шо це за минус?
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Твоя мамка
17:12
Сразу видно в майнинге ты не шаришь
Появились первые предположения о производительности ASIC майнеров Intel
Сева Шевченко
17:10
Как хорошо, что такие бруски пропаганды как ты можно сложить на заднем дворе, полить керосином и поджечь...
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Виталий Shokerxxx
17:09
переехал и сколько ты там живешь? поживи больше 5 лет и поймешь что везде так же как и везде. люди лысые обезьяны.
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
OsirisD2
17:09
в 6000 ой серии все кодеки на месте
AMD RX 6500XT: что ты такое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем