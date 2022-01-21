CD Projekt RED продолжает наблюдать «исход» высокопоставленных разработчиков: сегодня решение покинуть компанию принял Лукаш Бабель, руководитель отдела тестирования компании, который в том числе занимался проверкой работоспособности Cyberpunk 2077.
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Бабель проработал в CD Projekt RED около одиннадцати лет, однако не сообщил, по каким причинам он покидает студию и куда теперь держит путь. Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и встретила игроков просто в катастрофическом техническом состоянии. Неудивительно, что основной удар пользовательского гнева после релиза игры принял на себя именно Бабель.
Last month I decided to leave CD Projekt RED after great 11 years there. I've got these amazing gifts as a farewell - 3D printed and hand-painted figure and a comic by two talented Polish authors, which just melted my heart. I really worked with the best people ❤🧡💛💚. pic.twitter.com/ha8zuPr8wR— Łukasz Babiel (@pjpkowski) January 20, 2022
Что же до Cyberpunk 2077 в целом, то этот год должен стать для игры годом нового контента: студия потихоньку начнёт выпускать DLC и, быть может, даже соизволит выпустить полноценную версию проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.