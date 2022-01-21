Впрочем, что именно воскрешать и в каком порядке — ещё предстоит определиться. Равно как и с тем, а надо ли это кому-то вообще.

Информационная бомба под названием «Покупка Microsoft холдинга Activision Blizzard» продолжает разносить ударной волной различные любопытные новостные материалы. Так, например, в беседе с изданием The Washington Post главы Microsoft Gaming Фил Спенсер и Activision Blizzard Бобби Котик поделились своими мыслями касательно возможностей, открываемых сотрудничеством компаний.

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Занимательно, что хоть мысль у руководителей компаний одна — подобное сотрудничество может помочь возродить некоторые из давно забытых франшиз холдинга — но в качестве примеров Фил Спенсер и Бобби Котик перечислили разные серии.

Спенсер, например, хотел бы восстановить серии Hexen, Guitar Hero и King’s Quest. Многие из имеющихся в распоряжении холдинга игр достаточно древние, чтобы Спенсер помнил себя играющим в них в детстве/юности. Бобби Котик же к Guitar Hero добавил серию Skylanders. По словам Котика, он давно мечтает восстановить производство Guitar Hero, но сейчас, особенно с острейшим дефицитом полупроводников, которые требуются для создания гитар-контроллеров для игры, осуществить это проблематично.

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Как бы то ни было, в обозримой перспективе никаких воскрешений не случится: сделку между Microsoft и Activision Blizzard ещё должны одобрить. Все юридические вопросы, по подсчётам аналитиков компаний, планируют уладить до июля 2023 года. Собственно, о каких-то переменах можно будет начинать говорить только с лета следующего года; а до тех пор компании трудятся независимо друг от друга.