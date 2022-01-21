С упором на качество, разрешение и производительность.

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На официальном канале PlayStation в YouTube появился новый ролик, посвящённый грядущему зомби-экшену Dying Light 2. В свежем материале разработчики показали в действии три графических режима проекта с упором на разные аспекты: качество, производительность и разрешение.

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Режим «Качество» предназначен для демонстрации максимального уровня качества картинки. Трассировка лучей и лучшая графика — это про него. В режиме с повышенным разрешением картинка переводится в 4K, но не понимания, идёт ли речь о нативном разрешении. При активации режима «Производительность» игроки могут рассчитывать на созерцание картинки в 60 кадрах/с, но качество графики будет сниженное.

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Релиз Dying Light 2 запланирован на 4 февраля, проект выйдет на ПК (Steam Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.