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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стартовал ранний доступ Warno — стратегического симулятора о войне «радикальных коммунистов» из СССР со странами Запада
Отзывы пока неплохие.
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Разработчики из независимой студии Eugen Systems, которые ранее выпускали проекты серии Steel Division, выпустили в ранний доступ Warno — стратегический симулятор, который позиционируется как наследник серии Wargame. Действие игры происходит в альтернативной реальности образца 1989 года. По сюжету, двумя годами ранее в СССР случился государственный переворот, а к власти пришли радикально настроенные коммунисты.

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«Плохиши» в Warno сразу решились на ожесточённое противостояние с западным миром. Армии НАТО и Варшавского договора разместили свои войска на территории Германии и началась Третья мировая война.

WARNO предложит игрокам принять одну из шести сторон конфликта: Советский Союз, Восточная Германия, США, Западная Германия, Великобритания и Франция. Первые две, как вы понимаете, воюют здесь со всеми остальными. Разработчики обещают добавить в свой новый «варгейм» более 600 единиц боевой техники, среди которых обязательно будут вертолёт Ми-24, танк M1A1 «Абрамс», штурмовик Су-25 и другие.

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Прямо сейчас Warno можно купить в Steam со скидкой 25 %, на момент публикации данного материала проект собрал 854 отзыва от игроков (71 % положительных).

#eugen systems #warno
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Анонсирована WARNO — стратегия о противостоянии «радикальных коммунистов» из СССР со странами Запада
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