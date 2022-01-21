От такой регулярности все подустали. И разработчики, и игроки.

Издание Bloomberg в лице его журналиста и по совместительству авторитетного инсайдера Джейсона Шрайера побеседовало с некоторыми высокопоставленными и не очень сотрудниками Activision Blizzard и выяснило, что усталость от ежегодных новых релизов серии Call of Duty накопилась не только в сообществе, но и в кругу разработчиков.

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Как сообщают Шрайеру сотрудники Activision, за годы в Treyarch, Infinity Ward и в меньшей степени в Sledgehammer Games накопилась усталость: чтобы укладываться в трёхлетний цикл разработки, каждой из студий приходилось трудиться, в том числе оставаясь на сверхурочные.

Кроме того, снижение частоты релизов игр серии Call of Duty позволит также снизить усталость игроков от постоянных новинок. В частности, именно с усталостью игроков сотрудники Activision, с которыми посчастливилось побеседовать Шрайеру, связывают слабые для франшизы показатели Call of Duty Vanguard.

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Что касается грядущего слияния Activision Blizzard с Microsoft Gaming, то рядовые сотрудники холдинга относятся к данному событию с надеждой: на перемены к лучшему, на смену руководства, на повышение зарплат, заботу о рабочей атмосфере и тому подобное. В общем, дела житейские. Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик же вряд ли осуществит мечты сотрудников: топ-менеджер намерен оставаться в должности ровно столько, сколько потребуется для обеспечения слияния холдинга с Microsoft и его последующей интеграции в структуру редмондской компании.