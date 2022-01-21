…для перехода и интеграции в состав Microsoft.

После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, по Сети сразу стали гулять слухи и споры на тему судьбы гендиректора холдинга Бобби Котика — крайне нелюбимого в геймерской среде топ-менеджера. Одни твердили, что Котика сменят, другие, что гендиректор останется в компании до полного завершения сделки с Microsoft. Что ж, на деле ошибались оба лагеря, но второй оказался ближе к истине.

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Итак, несколько часов назад Бобби Котик провёл видеоконференцию (источник — The Washington Post), в рамках которой руководитель Activision Blizzard в том числе затронул тему своего будущего в её составе. В своей трогательной речи Котик напомнил, что работает в Activision Blizzard (в её различных ипостасях) уже на протяжении тридцати одного года, и у него нет ничего важнее компании кроме собственных детей.

Как отметил Котик, он взял на себя обязательство перед Microsoft остаться на своём посту и после осуществления сделки — столько, сколько это будет необходимо для успешного перехода и интеграции Activision Blizzard в состав Microsoft.

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Напоминаем, что Activision Blizzard обойдётся Microsoft в $68,7 миллиарда. Впереди длительное рассмотрение и одобрение сделки государственными органами: завершить её стороны рассчитывают до июня 2023 года включительно.