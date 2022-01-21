Инсайдер Том Хендерсон, заслуживший в игровом сообществе репутацию достоверного источника информации, к которой смело можно прислушиваться, поведал в своём Twitter несколько интересных подробностей касательно будущих (и частично — текущих) проектов Electronic Arts.
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Сведения от информаторов Хендерсона звучат следующим образом:
- анонс сиквела Star Wars Jedi Fallen Order, скорее всего, состоится 4 мая, в день «Звёздных войн», а релиз — в конце текущего года;
- новая Need for Speed выйдет в начале—середине осени текущего года;
- «нулевой шанс» того, что новая Dragon Age выйдет в этом году;
- Electronic Arts недовольна результатами Battlefield 2042 и рассматривает варианты решения сложившейся ситуации, включая потенциальный, хотя бы частичный перевод проекта на условно-бесплатную (f2p, free to play) модель распространения.
Напомним, что продолжение Star Wars Jedi Fallen Order было одобрено EA практически сразу после успешного релиза оригинала. Новая Dragon Age была анонсирована больше трёх лет назад, и с тех пор — тишина. Что же до Need for Speed, то с этой франшизой слишком всё очевидно, чтобы заострять на ней внимание: в прошлом году новый (или «ремастированный» старый) проект в серии не выходил, значит, выйдет в этом.