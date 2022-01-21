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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сроки выхода новых Dragon Age и Need for Speed, возможный переход Battlefield 2042 на f2p — от авторитетного инсайдера
Тома Хендерсона прорвало на информацию.
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Инсайдер Том Хендерсон, заслуживший в игровом сообществе репутацию достоверного источника информации, к которой смело можно прислушиваться, поведал в своём Twitter несколько интересных подробностей касательно будущих (и частично — текущих) проектов Electronic Arts.

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Сведения от информаторов Хендерсона звучат следующим образом:

  • анонс сиквела Star Wars Jedi Fallen Order, скорее всего, состоится 4 мая, в день «Звёздных войн», а релиз — в конце текущего года;
  • новая Need for Speed выйдет в начале—середине осени текущего года;
  • «нулевой шанс» того, что новая Dragon Age выйдет в этом году;
  • Electronic Arts недовольна результатами Battlefield 2042 и рассматривает варианты решения сложившейся ситуации, включая потенциальный, хотя бы частичный перевод проекта на условно-бесплатную (f2p, free to play) модель распространения.
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Напомним, что продолжение Star Wars Jedi Fallen Order было одобрено EA практически сразу после успешного релиза оригинала. Новая Dragon Age была анонсирована больше трёх лет назад, и с тех пор — тишина. Что же до Need for Speed, то с этой франшизой слишком всё очевидно, чтобы заострять на ней внимание: в прошлом году новый (или «ремастированный» старый) проект в серии не выходил, значит, выйдет в этом.

#electronic arts
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