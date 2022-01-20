Спойлер: 5 апреля.

Разработчики экшена LEGO Star Wars: The Skywalker Saga обнародовали его точную дату релиза, для этого они выпустили отдельный ролик. Трейлер демонстрирует все основные геймплейные «фишки» проекта, в числе которых есть бои с комбо-приёмами, космические сражения, исследование мира и планет, прохождение побочных миссий и даже режим особой озвучки.

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На самом деле, уникальная озвучка с бессвязным бормотанием героев уже была в играх серии LEGO Star Wars — в самых первых. Что до текущей игры, то она предложит геймерам уникальную возможность пробежаться по всем основным событиям девяти основных фильмов саги «Звёздные войны». Каждому из фильмов выделят по пять полноценных уровней. Всего в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga игрок встретит около 800 персонажей, из которых 300 будут играбельными (сумасшедшая цифра, на самом деле).

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LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля на ПК, Nintendo Switch, а также консолях PlayStation и Xbox двух поколений.