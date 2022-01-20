Задержка составит месяц с небольшим.

Предполагалось, что дополнение Project_Hel для киберпанкового паркур-экшена Ghostrunner выйдет в конце января, но реальность в очередной раз диктует свои условия: разработка проекта затянулась, поэтому релиз дополнения теперь состоится только третьего марта. О чём разработчики официально сообщили в Twitter-аккаунте боевика.

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По словам разработчиков, им нужно дополнительное время на доведение аддона до ума, при этом не подвергая риску здоровье своих сотрудников и партнёров. Проще говоря, разработчики не хотят «кранчить» (трудиться сверхурочно). И понять их, в принципе, можно.

The global release of the Project_Hel DLC will be delayed to March 3rd. We appreciate your understanding and want all our fans to know that we will use this bonus time to make even more worthwhile improvements while ensuring the health & safety of our team and global partners. pic.twitter.com/NAf4Zvbo6K — Ghostrunner (@GhostrunnerGame) January 19, 2022

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Напомним, что изначально Project_Hel подразумевалось как маленькое дополнение, но потом разработчиков охватило вдохновение, и они нарастили на DLC массу новых элементов, доведя его по масштабам до статуса полноценного аддона. Играть будем за Хель, в задачу которой войдёт обратная задача по сравнению с героем оригинальной Ghostrunner: надо будет спуститься с вершины башни.