Разработчики из студии Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic выпустили релизный трейлер тактической ролевой игры Expeditions: Rome. Проект через несколько часов поступит в продажу в Steam.
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Игрок в Expeditions: Rome выступит в роли юного легата, которого назначили для подавления греческого восстания. Главному герою игры предстоит отправиться в путешествие от Греции до Рима в сопровождении пяти спутников. В случае с последними разработчики некоторое время назад представляли отдельные трейлеры.
Expeditions: Rome предлагает принять участие в тактических сражениях и принять командование целым легионом. За всеми другими подробностями можно обратиться в Steam.