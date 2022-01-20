Релиз — уже скоро.

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Разработчики из студии Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic выпустили релизный трейлер тактической ролевой игры Expeditions: Rome. Проект через несколько часов поступит в продажу в Steam.

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Игрок в Expeditions: Rome выступит в роли юного легата, которого назначили для подавления греческого восстания. Главному герою игры предстоит отправиться в путешествие от Греции до Рима в сопровождении пяти спутников. В случае с последними разработчики некоторое время назад представляли отдельные трейлеры.

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Expeditions: Rome предлагает принять участие в тактических сражениях и принять командование целым легионом. За всеми другими подробностями можно обратиться в Steam.