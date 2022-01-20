В начале января Epic Games чётко дала понять, что и в этом году тоже не избавит нас от необходимости каждый четверг как по расписанию публиковать материалы на тему очередных подарочных раздач в магазине компании. Что ж, очередной четверг — очередной подарок в Epic Games Store: с сегодняшнего дня на протяжении семи суток все желающие смогут забрать физическую головоломку Relicta.
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Игра повествует о том, как оставленный на лунной базе физик должен будет раскрыть тайны орбитальной политики XXII века, преодолев попутно массу трудностей и головоломок, которые действительно заставят вас хорошенько задуматься над их решением.
Через неделю раздача ожидаемо обновится: на смену Relicta придёт меха-экшен Daemon X Machina.