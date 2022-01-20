За что следует уважать разработчиков стратегии Songs of Conquest, так это за то, что они относительно регулярно выходят на связь и демонстрируют достигнутый в деле производства игры прогресс. Сегодня нашему вниманию представили видео из цикла дневников разработки, в котором продемонстрировали боевую систему в целом и способности отдельных юнитов — в частности.
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Как и положено играм данного жанра, войска здесь обладают уникальными особенностями и предназначение на поле боя. Одни отряды годятся только на роль «прикрышки», другие способны поднимать покойников и, тем самым, множить своё количество. В целом игровой процесс очень сильно напоминает «Героев Меча и Магии», особенно вторую и третью части данной легендарной франшизы. Собственно, никто и не отрицает, что Songs of Conquest создаётся как духовная наследница «Героев». Здесь даже визуальный стиль похож на «Вторые».
Релиз Songs of Conquest в раннем доступе состоится во втором квартале (апрель — июнь) текущего года.