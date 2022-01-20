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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Наследие Корсаров» получит демоверсию, состоящую из первой главы проекта
На случай, если вдруг кто забыл, что такой проект в принципе существует.
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О том, что украинский коллектив Mauris корпит над духовным наследником «Корсаров» под названием Corsairs Legacy («Наследие Корсаров»), нам известно уже относительно давно. Релиз проекта запланирован на этот год, а чтобы мы примерно представляли себе, что нас ждёт в рамках его игрового процесса, разработчики обеспечат всех желающих специальной демонстрационной версией Corsairs Legacy Prologue.

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В её состав войдёт первая глава «Наследия», которая, в свою очередь, предоставит игрокам возможность пройти один квест, побродить по английской колонии на Барбадосе, сыграть в мини-игру «Перудо», а также выйти в открытое море в роли капитана своего корабля.

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Когда конкретно пролог-демоверсия станет доступен, не уточняется: на его официальной Steam-странице указан лишь 2022 год. Ясно одно: демоверсия выйдет до полноценного релиза Corsairs Legacy. Таким образом разработчики хотят собрать необходимые им отзывы, которые помогут довести проект до ума.

#corsairs legacy #mauris
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