Киберспорт давно перерос в полноценную спортивную деятельность: спорить с этим бессмысленно ровно так же, как с тем, что завтра снова будет восход. Министерство спорта России активно продвигает киберспортивную сцену, и вот, уже утвердило программу подготовки спортсменов в дисциплине «компьютерный спорт».
реклама
Несмотря на то, что киберспорт формально не сопряжён с физическими нагрузками, но в программу подготовки кибератлетов базовая физкультура всё же включена, и по времени она должна занимать не меньше 25—40 % общего тренировочного периода. В список физических упражнений входят: бег, приседания, наклоны туловища, подъёмы туловища из положения лёжа (они же упражнения на пресс), и другие.
Чтобы попасть в группу высшего мастерства, необходимо будет сдавать нормативы по физкультуре: мужчинам-киберспортсменам потребуется пробежать три километра не более чем за пятнадцать минут, женщинам — два километра за двенадцать минут. Парням потребуется присесть не менее 25 раз, дамам — не менее 23 раз.
Помимо физической подготовки, в результате которой шутки про киберспортивное телосложение могут кануть в лету, будущие кибератлеты будут проходить теоретические, технические и психологические тренировки.