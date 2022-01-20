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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продюсер Overwatch обвинила Бобби Котика в задержке производства Overwatch 2
Как удобно. Команда некомпетентная, а виноват Котик!
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Как известно, геройский шутер Overwatch находится в состоянии полной стагнации, которую многие вполне справедливо сравнивают с клинической смертью проекта. Формально Overwatch жив, но вот уже несколько лет не получает никакого нового контента кроме косметического, всё реже и реже получает так ему необходимые правки баланса, ну и в целом страдает от поверхностного отношения команды разработчиков к своей судьбе.

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В настоящий момент Blizzard вовсю занята производством сиквела — Overwatch 2 — который технически станет гигантским контентным обновлением для первой части, однако несколько месяцев назад его релиз был отложен на неопределённый срок. Таким образом, мы не знаем, когда выйдет Overwatch 2 и сколько ещё будет мучиться первый Overwatch, значительная часть поклонников которого давно уже ушла в более перспективные и активно развивающиеся игры.

Трейси Кеннеди, одна из продюсеров Overwatch, обвинила в происходящем Бобби Котика. По словам Кеннеди, гендиректор Activision Blizzard требовал от Blizzard «случайные проекты» для Overwatch 1, которые впоследствии отменялись, в результате чего многомесячная работа коллектива терялась, отдаляя день завершения производства Overwatch 2.

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О каких таких «случайных проектах» для Overwatch говорит госпожа Кеннеди, непонятно. Возможно, Бобби Котик, как грамотный управленец, требовал от Blizzard обратить внимание на откровенно «загибающуюся» игру. Как бы то ни было, в обозримой перспективе Activision Blizzard перейдёт под контроль Microsoft, после чего, если верить СМИ, Бобби Котик освободит должность гендиректора холдинга.

#blizzard #overwatch #activision blizzard #overwatch 2
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