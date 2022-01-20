Как удобно. Команда некомпетентная, а виноват Котик!

Как известно, геройский шутер Overwatch находится в состоянии полной стагнации, которую многие вполне справедливо сравнивают с клинической смертью проекта. Формально Overwatch жив, но вот уже несколько лет не получает никакого нового контента кроме косметического, всё реже и реже получает так ему необходимые правки баланса, ну и в целом страдает от поверхностного отношения команды разработчиков к своей судьбе.

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В настоящий момент Blizzard вовсю занята производством сиквела — Overwatch 2 — который технически станет гигантским контентным обновлением для первой части, однако несколько месяцев назад его релиз был отложен на неопределённый срок. Таким образом, мы не знаем, когда выйдет Overwatch 2 и сколько ещё будет мучиться первый Overwatch, значительная часть поклонников которого давно уже ушла в более перспективные и активно развивающиеся игры.

Трейси Кеннеди, одна из продюсеров Overwatch, обвинила в происходящем Бобби Котика. По словам Кеннеди, гендиректор Activision Blizzard требовал от Blizzard «случайные проекты» для Overwatch 1, которые впоследствии отменялись, в результате чего многомесячная работа коллектива терялась, отдаляя день завершения производства Overwatch 2.

Bobby, tell everyone about the random projects for OW1 you all would shove on us, the team would do OT for only them to get cancelled and for months of OW2 dev to have been lost. Or how almost entire teams are turning over and citing you as the reason. Don't be shy. https://t.co/3ksVMMaCwf — Tracy Kennedy 💙✊ (@dogspinster) January 19, 2022

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О каких таких «случайных проектах» для Overwatch говорит госпожа Кеннеди, непонятно. Возможно, Бобби Котик, как грамотный управленец, требовал от Blizzard обратить внимание на откровенно «загибающуюся» игру. Как бы то ни было, в обозримой перспективе Activision Blizzard перейдёт под контроль Microsoft, после чего, если верить СМИ, Бобби Котик освободит должность гендиректора холдинга.