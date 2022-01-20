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Новости Software Игнатий Колыско
Выпущена бета-версия Google Play Games — программы для запуска Android-игр на Windows
Только игр, не приложений.
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Компания Google сообщила об открытии сервиса Google Play Games, позволяющего запускать Android-игры на компьютерах и планшетах под управлением Windows. В данный момент сервис работает в тестовом режиме, его работу могут оценить пользователи трёх стран: Тайваня, Южной Кореи и Гонконга. Команда поддержки обещает запустить сервис в других странах до конца текущего года.

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Известно, что в каталоге Google Play Games присутствуют популярные игры, но приложений там нет совсем. Уже сейчас сервис умеет синхронизировать прогресс игрока между устройствами.

Представители Google заверяют, что Google Play Games позволяет играть в Android-Игры на ПК с помощью клавиатуры и мыши. Для запуска сервиса нужно скачать специальное программное обеспечение, совместимое с Windows 10 и 11. Также сегодня Google должна открыть сайт с подробной информацией для разработчиков.

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Параллельно c пробным запуском Google Play Games сами редмондцы продолжают тестировать программные утилиты для запуска Android-приложений в Windows 11.

#android #windows 11
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