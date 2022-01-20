Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dying Light 2 порадует сорока тысячами строк диалогов
В среднем по 8 слов на «строку». Сильно, сильно.
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Techland последнее время что-то полюбила бессмысленную в своей сути статистику. То о пяти сотнях часов на полное-преполное прохождение заявит, пояснив потом, что на самом деле геймплея в игре часов на 80, а остальное — повторные прохождения и сбор «коллекционных предметов». Теперь студия сообщила о масштабе сценарной проработки Dying Light 2. В том, что этот масштаб колоссален, нас должна убедить информация о наличии в игре сорока тысяч строк диалогов.

реклама

Дополнительно разработчики пояснили, что в диалогах в Dying Light 2 задействовано 350 тысяч слов, что сравнимо с объёмом такого мирового шедевра, как «Анна Каренина». Нужно ли будет несколько раз перепройти Dying Light 2, чтобы прочитать/услышать все эти 350 тысяч слов, не уточняется, но, скорее всего, именно это разработчики и подразумевали. Всё-таки для 80 часов геймплея 40 тысяч строк диалогов в зомби-экшене — невероятно много.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Dying Light 2 состоится уже 4 февраля на всех актуальных платформах.

#techland #dying light 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Dying Light 2 присутствует в списке желаемого у трёх миллионов пользователей Steam
Проработка паркур-трюков — тема нового дневника разработчиков Dying Light 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
145
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
66
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
58
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
44
Первые шаги в оверклокинге: что купить
101
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
38
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
57
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
5
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
15:30
Да, вас в 7 утра станок ждёт.
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Кристина Рейнхарт
15:29
Если вкратце: 1)Очевидно более ощутимое погружение в игры благодаря отслеживанию положения головы, рук с контроллерами, а то и всего тела. Всё это разумеется приправлено глубиной восприятия (для сравн...
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
Jurten Krieg
15:28
Ой дeбиил...
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
rusbear
15:28
Вангую отток аудитории с Дзена на оверклокерс. Глядишь, со временем Дзен превратится в сайт, посвященный разгону :-)
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Иван Петров
15:28
наверно что бы с ним совокупиться в его логове и размножить Шеншебеков
AMD RX 6500XT: что ты такое
NEON_ft
15:27
Ладно интел и амд, но под каким соусом надавить на tsmc? Понятно, что корея оккупирована америкой, но не явно же.
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
OsirisD2
15:26
Это не патриоты, а долбаёбы, либо мрази, что прикрываются патриотизмом ради своих корыстных целей, что вероятно "Следует понимать, что ватник — искренний и глубокий патриот. Патриотизм для него, одна...
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Maximus Autismus
15:26
Новая акция от полиции: сдал майнера - получил новую видяху.
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Камень Куст
15:26
У интела нету фанатиков, кто сидит на интеле никого ни в чём не убеждают с пеной у рта и просто делают то для чего купили свой пк. Когда как амд фанатики сидят в комментах 24\7 на всех ресурсах где уп...
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Hangry
15:25
70% мимо но есть 30% с картами кому то повезет.
В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем