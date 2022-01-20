В среднем по 8 слов на «строку». Сильно, сильно.

Techland последнее время что-то полюбила бессмысленную в своей сути статистику. То о пяти сотнях часов на полное-преполное прохождение заявит, пояснив потом, что на самом деле геймплея в игре часов на 80, а остальное — повторные прохождения и сбор «коллекционных предметов». Теперь студия сообщила о масштабе сценарной проработки Dying Light 2. В том, что этот масштаб колоссален, нас должна убедить информация о наличии в игре сорока тысяч строк диалогов.

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Дополнительно разработчики пояснили, что в диалогах в Dying Light 2 задействовано 350 тысяч слов, что сравнимо с объёмом такого мирового шедевра, как «Анна Каренина». Нужно ли будет несколько раз перепройти Dying Light 2, чтобы прочитать/услышать все эти 350 тысяч слов, не уточняется, но, скорее всего, именно это разработчики и подразумевали. Всё-таки для 80 часов геймплея 40 тысяч строк диалогов в зомби-экшене — невероятно много.

350,000 words, 40,000 lines of dialogues - that’s the world we’ve built for you in Dying Light 2 Stay Human. Are you ready to explore it?#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/A0D0nzObbj — Dying Light (@DyingLightGame) January 19, 2022

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Релиз Dying Light 2 состоится уже 4 февраля на всех актуальных платформах.