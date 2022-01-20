В четвёртом квартале, если чуть точнее.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе студия The Astronauts пообещала, что на неделе текущей поделится некоторыми новыми подробностями своего амбициозного находящегося в производстве уже много лет проекта Witchfire. Сказано — сделано; более того, разработчики наконец-то определились со сроками сдачи своего проекта в продажу. Итак, Witchfire появится в раннем доступе в четвёртом квартале этого года (октябрь — декабрь).

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Почему ранний доступ, тем более спустя столько лет после анонса? Разработчики считают, что такая схема позволит им усовершенствовать игру в соответствие с пользовательскими отзывами. К сожалению, когда Witchfire доберётся до полноценного релиза, авторы сказать не готовы. Многое ещё предстоит добавить, ещё больше — усовершенствовать. В общем, терпение — и когда-нибудь проект выйдет в его задуманном виде.

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А есть у вас это терпение — каждый должен ответить себе сам.