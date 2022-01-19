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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
3D Realms работает над новым, самым амбициозным со времён Duke Nukem 3D проектом AAA-уровня
Естественно, не сама. И слышим мы об этом постоянно. Вот только реальность удручающая выходит.
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Компания 3D Realms, которая с определённых пор по большей части занимается издательской деятельностью, а свои новые проекты отдаёт на «аутсорс» сторонним коллективам, объявила о том, что уже вовсю трудится над новым AAA-проектом.

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Согласно заявлению представителей компании, которая под данный проект ищет продюсера, дизайнера уровней, а также программистов, новинка станет самым амбициозной игрой 3D Realms со времён Prey, Max Payne и Duke Nukem 3D. Каких бы то ни было деталей проекта пока нет, однако объявлено, что непосредственно за разработку отвечает малоизвестный коллектив Slipgate Ironworks. Для которого данная игра, очевидно, станет главным проектом в его истории.

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Также, судя по тому, что студии требуются программисты и дизайнер уровней, производство находится на достаточно ранних стадиях, и релиза в обозримой перспективе ждать не следует.

#3d realms
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