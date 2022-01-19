Компания 3D Realms, которая с определённых пор по большей части занимается издательской деятельностью, а свои новые проекты отдаёт на «аутсорс» сторонним коллективам, объявила о том, что уже вовсю трудится над новым AAA-проектом.
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Согласно заявлению представителей компании, которая под данный проект ищет продюсера, дизайнера уровней, а также программистов, новинка станет самым амбициозной игрой 3D Realms со времён Prey, Max Payne и Duke Nukem 3D. Каких бы то ни было деталей проекта пока нет, однако объявлено, что непосредственно за разработку отвечает малоизвестный коллектив Slipgate Ironworks. Для которого данная игра, очевидно, станет главным проектом в его истории.
Want to work with us on our most ambitious title since Prey, Max Payne and Duke?— 3D Realms (@3DRealms) January 18, 2022
Here’s your chance! We’re building a large team for a new AAA game. We’re looking for Level Designers, Programmers and Producers for a new game based on a Cult Classic IP!
Spread the word! pic.twitter.com/gr9gJ2lFZF
Также, судя по тому, что студии требуются программисты и дизайнер уровней, производство находится на достаточно ранних стадиях, и релиза в обозримой перспективе ждать не следует.