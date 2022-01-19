Естественно, не сама. И слышим мы об этом постоянно. Вот только реальность удручающая выходит.

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Компания 3D Realms, которая с определённых пор по большей части занимается издательской деятельностью, а свои новые проекты отдаёт на «аутсорс» сторонним коллективам, объявила о том, что уже вовсю трудится над новым AAA-проектом.

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Согласно заявлению представителей компании, которая под данный проект ищет продюсера, дизайнера уровней, а также программистов, новинка станет самым амбициозной игрой 3D Realms со времён Prey, Max Payne и Duke Nukem 3D. Каких бы то ни было деталей проекта пока нет, однако объявлено, что непосредственно за разработку отвечает малоизвестный коллектив Slipgate Ironworks. Для которого данная игра, очевидно, станет главным проектом в его истории.

Want to work with us on our most ambitious title since Prey, Max Payne and Duke?



Here’s your chance! We’re building a large team for a new AAA game. We’re looking for Level Designers, Programmers and Producers for a new game based on a Cult Classic IP!



Spread the word! pic.twitter.com/gr9gJ2lFZF — 3D Realms (@3DRealms) January 18, 2022

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Также, судя по тому, что студии требуются программисты и дизайнер уровней, производство находится на достаточно ранних стадиях, и релиза в обозримой перспективе ждать не следует.